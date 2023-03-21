В Кремле оценили предложение экс-посла США о снятии санкций с бизнесменов за осуждение конфликта на Украине

Крупные предприниматели РФ «ногами стоят на российской земле» и вряд ли воспримут серьезно такие предложения Запада по снятию санкций. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Недавно экс-посол США в России Макфол в своем блоге выступил со мнением, что крупные российские бизнесмены должны иметь способ выходить из-под санкций. Для этого, по его словам, необходимо осудить конфликт на Украине, вывести инвестиции из России и пожертвовать 50% состояния в фонд восстановления Украины.