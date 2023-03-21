    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.24eur82.37

    В Кремле оценили предложение экс-посла США о снятии санкций с бизнесменов за осуждение конфликта на Украине

    783
    2 комментария

    Крупные предприниматели РФ «ногами стоят на российской земле» и вряд ли воспримут серьезно такие предложения Запада по снятию санкций. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

    Недавно экс-посол США в России Макфол в своем блоге выступил со мнением, что крупные российские бизнесмены должны иметь способ выходить из-под санкций. Для этого, по его словам, необходимо осудить конфликт на Украине, вывести инвестиции из России и пожертвовать 50% состояния в фонд восстановления Украины.

    «Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковМайкл МакфонСШАРоссияСанкции
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close