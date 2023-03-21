От звездного неба до школы вокала: объявлены победители грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города»

«Газпром нефть» объявила победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». 135 активистов и общественных организаций получат до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных и культурных проектов. Обладателями грантов в этом году стали детские учреждения, творческие центры и экологические организации, а также музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Так, для школьников Томска активисты запустят лабораторные шоу по физике и химии, откроют курсы водного туризма и экологичного образа жизни. В селах Тюменской области появятся классы по дизайну и программированию, а также летняя школа вокала. В Омске создадут семейные коворкинги и пространство для юных инженеров.



«Хотим сделать астрономию увлекательной и доступной каждому, - говорит Татьяна Гавриш, автор проекта "Смотри на звезды" (Оренбург). - Мы организуем ночные выезды с телескопами и вечера тротуарной астрономии в Оренбурге и области. Взрослые и дети изучают небо с помощью профессиональной оптики. В прошлом году наш проект посетили более трех тысяч горожан». «Наша команда создает бесплатные аудио-экскурсии по неочевидным достопримечательностям Ханты-Мансийска, - рассказал Илья Кириченко, руководитель проекта "Не/местные" (Ханты-Мансийск). - Мы собрали редкие истории и воспоминания людей разных поколений, создали из них экскурсионные маршруты в формате аудиоспектакля. В его основе — сама жизнь и реальные человеческие судьбы. Это важный краеведческий проект, который по-новому открывает наш город».

Среди победителей конкурса — не только крупные проекты, но и заявки на финансирование в пределах 100 тысяч рублей. Это поможет активистам благоустраивать скверы, закупать театральный реквизит, пополнять библиотеки, дарить детям учебные пособия и приобретать специальные книги для инвалидов по зрению.

Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Самые востребованные проекты в городах и селах были определены по итогам онлайн-голосования жителей. Заявки финалистов конкурса прошли оценку экспертного совета.



«Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании, - говорит Александр Дыбаль, член правления компании "Газпром нефть". - Что особенно важно — почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений».

