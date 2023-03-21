«Открытие» в Петербурге: впечатляющий рост перед интеграцией с ВТБ. Что дальше?

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Об основных достижениях банка «Открытие» на финансовом рынке Санкт-Петербурга и дальнейших планах в интервью «Фонтанке» рассказал старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

— В конце прошлого года была поставлена точка в истории с продажей банка «Открытие». Банк России нашел покупателя и закрыл сделку. С какими показателями ваш филиал подошел к интеграции бизнеса в регионе?

— Несмотря на высокую медиаактивность, связанную с продажей банка, мы спокойно работали по своим ключевым задачам и планомерно развивались во всех направлениях и сегментах. По итогам 2022 года нам удалось нарастить кредитный портфель на 31% до отметки 181,1 млрд рублей и практически сравнять его с портфелем пассивов, который увеличился на 7% — до уровня 182,1 млрд рублей. Мы упрочили свои позиции в регионе, завершили интеграцию автобизнеса РГС-Банка на балансе филиала и прочно закрепились в ТОП-5 среди банков-конкурентов. Прошлый год, который проходил для «Открытия» под серьезным санкционным давлением, филиал смог закончить с рекордной прибылью в размере 3 млрд рублей.

— За счет чего удалось добиться таких результатов? В начале года у многих было ощущение, что земля уходит из-под ног и неизвестно, что будет дальше.

— Теперь мы уже знаем, что финансовый сектор оказался готов к серьезным вызовам. Наверное, даже лучше, чем многим это казалось изначально. Здесь много факторов сработало. Правительство и Центральный банк своевременно приняли необходимые решения по поддержке банковской системы, сами участники рынка откликнулись на возникшие трудности и адаптировали свою работу под новые реалии. Во главу угла для всех была поставлена максимальная поддержка клиентов и соблюдение взятых на себя обязательств перед ними. На этом фоне банки старались продолжать развиваться, улучшать свое продуктовое предложение и сервисы, сокращать издержки. Если говорить про наш банк, то после завершения санации была отстроена эффективная бизнес-модель, набран определенный темп, который позволил продолжить органичный рост во всех направлениях и достигнуть значимого результата в 2022 году.



Михаил Иоффе Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Наверняка такая устойчивость сектора была следствием конкуренции среди банков. Однако на примере сделки с ВТБ мы видим, что доля государства в финансовом секторе увеличивается. Это может негативно сказаться на общем состоянии рынка в дальнейшем.

— Думаю, не только клиенты, но и сами банкиры единодушно выскажутся за развитие конкуренции. Но сейчас наступило время консолидации, которое, бесспорно, не будет простым для всех. Обнадеживать без достаточного повода не в моих правилах, но и однобоко подходить к объективно ухудшающимся условиям для кредитных организаций тоже неверно. Надо работать, решать задачи. Конечно, нужно анализировать ситуацию, снижать давление негативных факторов, стараться быть эффективными. Внутри нашего сектора есть наглядные примеры, когда масштабные игроки не просто удерживают свои позиции, а продолжают наращивать свою долю присутствия на рынке. Это крайне непросто для них, но раз это получается в условиях жесткой конкуренции — это повод другим участникам изучать и перенимать их опыт, постепенно подтягиваться на их уровень. Тогда на этапе укрупнения банковской сферы все вместе сможем предлагать клиенту удобный и выгодный продукт, а также высокие стандарты сервиса.

— Поговорим о предстоящей интеграции с ВТБ. Уже понятны планы, сроки? К чему готовиться клиентам обоих банков?

— Новый акционер, его руководство и профильный менеджмент имеют большой опыт консолидации бизнеса различных финансовых структур, в том числе и на Северо-Западе. Проект интеграции ВТБ и «Открытия» тщательно прорабатывается с учетом ранее накопленного опыта. Основными принципами являются бережное сохранение клиентской базы, ответственность перед клиентами по всем принятым обязательствам, бесшовный переход на единые стандарты и сервисы. В качестве приоритетных задач — объединение лучших практик и технологий обоих банков, сокращение издержек, достижение эффекта синергии, которая в дальнейшем должна привести к существенному увеличению темпов роста бизнеса и его прибыльности. Сроки объединения под единым брендом важны, но не стоят во главе угла в сравнении с озвученными выше принципами. Уверен, что информационная кампания по проекту будет давать ответы на все возникающие вопросы.

— Не могу не спросить о вашей роли в проекте интеграции. Как будет выглядеть объединенная структура в регионе?

— Пока я воздержусь от конкретного ответа на этот вопрос. Здесь решение будет принимать акционер. Наша команда продолжает решать поставленные задачи. У «Открытия» на этот год сверстан амбициозный бизнес-план, мы работаем над его достижением. Что касается интеграционных процедур с ВТБ, повторюсь: все будет отрабатываться в плановом порядке с максимальным акцентом на сохранение и развитие существующего бизнеса.



Михаил Иоффе Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Но вы же не можете не задумываться о своих ближайших планах. Даже если сроки объединения банков не стоят во главе угла, время летит быстро.

— В моих планах продолжать развиваться в банковской сфере, приобретать новый опыт, делиться им с коллегами. Мне кажется, всю карьеру я готовил себя к тому, чтобы быть востребованным для решения новых серьезных задач. Оглядываясь назад, с удовлетворением могу сказать, что многие проекты у меня и ближайших соратников получились. Уверен, наша команда не затеряется на финансовом рынке.

— А проект консолидации бизнеса ВТБ и «Открытия» является масштабным для вашей команды?

— С приобретением Группы «Открытие» Группа ВТБ наращивает региональную долю на рынке кредитования физических лиц до отметки 21,5%; на рынке средств населения — до уровня 20,5%. Розничный кредитный портфель превысит 500 млрд рублей, а средства населения под управлением составят 600 млрд рублей плюс. Это серьезный масштаб.

— Для того, чтобы объединить такой бизнес, нужны знания и опыт. Насколько мы помним, они у вас есть.

— Я в банковской сфере уже 25 лет работаю. Так получилось, что за моими плечами довольно много проектов интеграции реализовано. По своим задачам и ответственности особняком, безусловно, стоит присоединение «Промстройбанка». Но и в проектах по интеграции бизнеса «Транскредитбанка», розничного бизнеса «Банка Москвы», «Бинбанка», банка «Траст», автобизнеса РГС-Банка было много интересного опыта получено.



Михаил Иоффе Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Как думаете, что будет важным сейчас, на этапе интеграции «Открытия»? На что должна настраиваться команда и что ей потребуется для успеха?

— Чтобы добиться заявленных целей и окупить вложения на реализацию сделки по приобретению «Открытия», объединенная Группа ВТБ должна будет существенно увеличить темпы роста, кратно увеличить продажи своих продуктов и услуг в сравнении с предыдущими периодами — ну и, конечно же, стать более эффективной. Не зная до конца о планах банков-конкурентов, со своей стороны я нисколько не сомневаюсь, что проект интеграции ВТБ и «Открытия» станет знаковым и системообразующим в финансовом секторе Петербурга в ближайшие два-три года. Что касается команды, то, в моем понимании, это более чем серьезный менеджерский вызов и колоссальная ответственность. Для успеха, полагаю, вместе должны собраться все лучшие, сложить воедино свои амбиции, внутреннюю мотивацию и опыт. Тогда обязательно получится справиться с глобальными задачами и через растущие результаты продвинуть бренд ВТБ на новые уровни бизнеса в регионе.

— Помнится, в 2013 году вы с командой ВТБ24 смогли выйти на первое место по объему розничного кредитного портфеля в Санкт-Петербурге. Реально повторить этот успех по итогам интеграции?

— С тех пор много воды утекло. К настоящему времени главный конкурент сделал невероятный рывок и уже в два раза обгоняет ВТБ по масштабам розничного бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но я уверен, что успешно проведенная интеграция может заложить фундамент для возвращения Группы ВТБ к высоким темпам роста в региональной банковской рознице. От этой работы в итоге должны выиграть и клиенты, и рынок в целом.

ПАО Банк «ФК Открытие» , генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

