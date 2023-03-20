ИРИ назвал победителей конкурса на бесплатное размещение рекламы социальных проектов НКО

Институт развития интернета (ИРИ), который с 2021 года выполняет функции оператора социальной рекламы, подвёл итоги конкурса на бесплатное выделение рекламного пространства в интернете социальным проектам некоммерческих организаций. Об этом в ИРИ сообщили 20 марта.



Бесплатную баннерную рекламу на крупнейших площадках рунета получат 28 проектов. Среди тем будущих рекламных кампаний — поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, повышение уровня экологической культуры, донорство и ряд других.

