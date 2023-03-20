    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, южн

    755мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.24eur82.37

    ИРИ назвал победителей конкурса на бесплатное размещение рекламы социальных проектов НКО

    636
    обсудить

    Институт развития интернета (ИРИ), который с 2021 года выполняет функции оператора социальной рекламы, подвёл итоги конкурса на бесплатное выделение рекламного пространства в интернете социальным проектам некоммерческих организаций. Об этом в ИРИ сообщили 20 марта.

    Бесплатную баннерную рекламу на крупнейших площадках рунета получат 28 проектов. Среди тем будущих рекламных кампаний — поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, повышение уровня экологической культуры, донорство и ряд других.

    Рекламные кампании пройдут с апреля по август. В число победителей конкурса вошли фонды «Второе дыхание», «Подарок ангелу», «Со-единение», «Волонтёры Победы», «Синдром любви» и другие.

    Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Петербурга и Москвы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Институт развития интернетаСоциальная реклама
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0