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    Капитан СКА Дмитрий Яшкин не сыграет в третьем матче с «Торпедо»

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    Капитан хоккейного клуба СКА Дмитрий Яшкин пропустит третий матч серии с «Торпедо», который пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

    Фото: телеграм-канал «СКА»
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    Яшкин отсутствует в заявке петербургской команды, опубликованной перед игрой. Что с ним, пока неизвестно. Во второй игре, которая прошла 18 марта в Петербурге, он пропустил третий период.

    На счету Дмитрия 5 голов и 2 результативные передачи в 8 матчах плей-офф КХЛ. Он один из ведущих игроков СКА.

    Напомним, что счет в серии 2:0 в пользу СКА. В следующий раунд выйдет команда, первой набравшая четыре победы.

    Фото: телеграм-канал «СКА»

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