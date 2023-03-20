Капитан СКА Дмитрий Яшкин не сыграет в третьем матче с «Торпедо»

Капитан хоккейного клуба СКА Дмитрий Яшкин пропустит третий матч серии с «Торпедо», который пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

Яшкин отсутствует в заявке петербургской команды, опубликованной перед игрой. Что с ним, пока неизвестно. Во второй игре, которая прошла 18 марта в Петербурге, он пропустил третий период.

На счету Дмитрия 5 голов и 2 результативные передачи в 8 матчах плей-офф КХЛ. Он один из ведущих игроков СКА.



Напомним, что счет в серии 2:0 в пользу СКА. В следующий раунд выйдет команда, первой набравшая четыре победы.

