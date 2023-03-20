Главный по сексу: в Британии запускают первый в мире курс координаторов интимных сцен в кино

Первый в мире курс обучения для координаторов интимных сцен в кинематографе основала Ита О’Брайен, работавшая над «Нормальными людьми», «Я могу уничтожить тебя» и «Сексуальным просвещением». Об этом 20 марта сообщил сайт Deadline.



Двухгодичный курс войдет в образовательную программу Академии театрального искусства Маунтвью, его цель — передать лучший практический опыт для тех, кто занят в профессии, о которой 10 лет назад даже никто не слышал.



«Чтобы развивать эту перспективную профессию, мы будем учить людей, талантливо ориентирующихся как в физическом, так и в эмоциональном путешествии, которое проходит каждый актер, — говорит Ита О’Брайен. — Они должны будут со всей ответственностью и пониманием безопасности выстраивать интимные сюжеты — такими, какими их предполагают режиссер, повествование и каждый участник».

