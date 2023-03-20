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    В Москве на 104-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Василий Решетников

    1941
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    Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Василий Решетников скончался в Москве на 104-м году жизни. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе клуба военачальников РФ.

    О месте и дате похорон пока не сообщалось.

    Василий Решетников был участником обороны Москвы и Сталинграда, Курской битвы, освобождения Украины, Белоруссии и Крыма, снятия блокады Ленинграда, а также участником взятия Будапешта и Берлина. Всего совершил 308 боевых вылетов (официально 307).

    На момент представления к званию Героя Советского Союза в июле 1944 года занимал должность командира эскадрильи 19-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 8-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия.

    Весной 1959 года вместе с генералом Виктором Тарановым установил новый неофициальный мировой рекорд дальности полёта по замкнутой кривой — 17 150 километров, превзойдя американский рекорд на 2700 километров.

    В последний раз лётчик поднимался в небо в 2003 году, когда ему было 83 года — на авиашоу в Монино он управлял американским бомбардировщиком «Б-25».

    Именем Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков ВКС России «Ту-160».

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