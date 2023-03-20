В Москве на 104-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Василий Решетников

Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Василий Решетников скончался в Москве на 104-м году жизни. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе клуба военачальников РФ.



О месте и дате похорон пока не сообщалось.



Василий Решетников был участником обороны Москвы и Сталинграда, Курской битвы, освобождения Украины, Белоруссии и Крыма, снятия блокады Ленинграда, а также участником взятия Будапешта и Берлина. Всего совершил 308 боевых вылетов (официально 307).



На момент представления к званию Героя Советского Союза в июле 1944 года занимал должность командира эскадрильи 19-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 8-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия.

