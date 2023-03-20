Панды, прогулки по Неве и газ с нефтью: как Си Цзиньпин первые восемь раз ездил в Россию

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Си Цзинпин девятый раз в России. Как это было в прошлом

«В течение 10 лет я уже восемь раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты…» — начинается статья главы Китая Си Цзиньпина в «Российской газете», 20-го марта прибывшего в Москву. «Фонтанка» вспомнила, как это было раньше.



Март 2013 года — самый первый визит

Си Цзиньпин впервые был избран на должность председателя КНР 14 марта 2013 года и уже 22 марта отправился в первый зарубежный визит, как и десять лет спустя — в Россию. В Москву он прилетел с супругой — китайской певицей и генерал-майором армии Пэн Лиюань.



И пока её супруг выступал в переполненном зале МГИМО перед студентами с лекцией о международной безопасности и встречался с китаистами, она вместе с хором и оркестром ансамбля Александрова спела русскую народную песню «Ой цветет калина». Причем первый куплет на русском языке. Записи того выступления найти не удалось, но она пела на русском и раньше.



По столице Си Цзиньпин передвигался в сопровождении эскорта мотоциклистов. А у Кремлевского дворца впервые выставили почетный кавалерийский эскорт. Так в современной истории не делали ни для кого из зарубежных гостей.



Перед дорогим китайским товарищем буквально открывали все двери. Например, Си Цзиньпин побывал на одном из самых секретных объектов России — в Центре оперативного управления Вооруженными силами, куда стекается вся информация о боевой готовности всех армейских подразделений. До него такого доверия не оказывали ни одному иностранному лидеру.



По итогам было заключено соглашение о поставках российского газа в Китай на срок в 30 лет с началом поставок с 2018 года, а «Роснефть» договорилась увеличить поставки сырой нефти.

Сентябрь-2013 — саммит G20

Через полгода после первого визита Си Цзиньпин вновь вернулся в Россию и побывал в сентябре в Петербурге на саммите «Большой двадцатки», вместе с президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими мировыми лидерами. Обсуждали Сирию и другие насущные мировые вопросы.



Си отдельно пообщался с президентом Владимиром Путиным — они обращались друг к другу «дорогой друг» и «самый хороший друг». Вместе с другими гостями он побывал на светомузыкальном шоу Большого каскада фонтанов Петергофа.



Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Февраль-2014 — зимняя Олимпиада в Сочи

В феврале 2014 года Си Цзиньпин вместе с членами Политбюро ЦК Компартии и верхушкой власти страны прибыл на церемонию открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В истории КНР это был первый подобный визит главы государства на спортивное мероприятие за рубежом.



Там он встретился с президентом Владимиром Путиным — вновь обсуждали Сирию и называли друг друга друзьями.

«Очень рад Вас видеть, уважаемый господин Председатель. Знаю, что Вы приехали как раз в период, когда весь Китай отмечает Новый год. Это чисто семейный праздник. Ездят обычно в это время к родственникам либо к близким друзьям. Будем считать, так оно и есть, что Вы приехали к Вашим близким друзьям. Спасибо Вам за то, что Вы среди нас», — сказал Путин.



Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Май 2015 года — 70-летие Победы

Си Цзиньпин вместе с супругой 9 мая 2015 года побывал на военном параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. После крымских событий на трибунах отсутствовали лидеры большинства стран Запада и Восточной Европы.



Июль-2015 — БРИКС и ШОС

В июле 2015 года Си Цзиньпин прибыл в Уфу на саммиты стран БРИКС и ШОС. Он встретился с Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения было участие России в проекте «Один пояс — один путь».



2017 год

В июле 2017 года Си Цзиньпин прибыл в Москву и вновь встретился с Владимиром Путиным. Договаривались о развитии международных транспортных коридоров из северо-восточной провинции Хэйлунцзян в порт Владивостока и создании совместного российского-китайского фонда инвестиций.

По итогам Владимир Путин вручил Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая.



ВЭФ во Владивостоке — 2018 год

11 сентября 2018 года Си Цзиньпин принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Во время встречи с Владимиром Путиным обсуждали углубление торгово-экономического сотрудничества, использование национальных валют во взаиморасчетах, было заключено кредитное соглашение на 12 млрд юаней между Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая.



ПМЭФ — 2019 год

В июне 2019 года Си Цзиньпин в последний раз перед пандемией побывал в России. После переговоров в Кремле он вместе с Владимиром Путиным принял участие в официальной церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку.



А затем прибыл в Петербург — на ПМЭФ. В городе на Неве он выступил на пленарном заседании, прокомментировав торговую войну с США лаконичным: «Нельзя, рассердившись на блох, кинуть всю шубу в печь», и получил степень почетного доктора СПбГУ. «Без всякого художественного свиста, он ученый», — заверил президент России. А затем отправился на водную прогулку.



Владимир Путин устроил китайскому коллеге водную экскурсию по Петербургу — показал основные достопримечательности города на Неве, вместе они незапланированно посетили крейсер «Аврора» и закончили день в Эрмитаже.



Во время пандемии визиты прекратились, но всего за последние 10 лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах, посчитали в РИА Новости.

Илья Казаков, «Фонтанка»

