    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    757мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.6eur81.46

    Панды, прогулки по Неве и газ с нефтью: как Си Цзиньпин первые восемь раз ездил в Россию

    3130
    19 комментариев
    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»
    ПоделитьсяПоделиться

    Си Цзинпин девятый раз в России. Как это было в прошлом

    «В течение 10 лет я уже восемь раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты…» — начинается статья главы Китая Си Цзиньпина в «Российской газете», 20-го марта прибывшего в Москву. «Фонтанка» вспомнила, как это было раньше.

    Март 2013 года — самый первый визит


    Си Цзиньпин впервые был избран на должность председателя КНР 14 марта 2013 года и уже 22 марта отправился в первый зарубежный визит, как и десять лет спустя — в Россию. В Москву он прилетел с супругой — китайской певицей и генерал-майором армии Пэн Лиюань.

    И пока её супруг выступал в переполненном зале МГИМО перед студентами с лекцией о международной безопасности и встречался с китаистами, она вместе с хором и оркестром ансамбля Александрова спела русскую народную песню «Ой цветет калина». Причем первый куплет на русском языке. Записи того выступления найти не удалось, но она пела на русском и раньше.

    По столице Си Цзиньпин передвигался в сопровождении эскорта мотоциклистов. А у Кремлевского дворца впервые выставили почетный кавалерийский эскорт. Так в современной истории не делали ни для кого из зарубежных гостей.

    Перед дорогим китайским товарищем буквально открывали все двери. Например, Си Цзиньпин побывал на одном из самых секретных объектов России — в Центре оперативного управления Вооруженными силами, куда стекается вся информация о боевой готовности всех армейских подразделений. До него такого доверия не оказывали ни одному иностранному лидеру.

    По итогам было заключено соглашение о поставках российского газа в Китай на срок в 30 лет с началом поставок с 2018 года, а «Роснефть» договорилась увеличить поставки сырой нефти.

    Сентябрь-2013 — саммит G20


    Через полгода после первого визита Си Цзиньпин вновь вернулся в Россию и побывал в сентябре в Петербурге на саммите «Большой двадцатки», вместе с президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими мировыми лидерами. Обсуждали Сирию и другие насущные мировые вопросы.

    Си отдельно пообщался с президентом Владимиром Путиным — они обращались друг к другу «дорогой друг» и «самый хороший друг». Вместе с другими гостями он побывал на светомузыкальном шоу Большого каскада фонтанов Петергофа.

    ПоделитьсяПоделиться

    Февраль-2014 — зимняя Олимпиада в Сочи


    В феврале 2014 года Си Цзиньпин вместе с членами Политбюро ЦК Компартии и верхушкой власти страны прибыл на церемонию открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В истории КНР это был первый подобный визит главы государства на спортивное мероприятие за рубежом.

    Там он встретился с президентом Владимиром Путиным — вновь обсуждали Сирию и называли друг друга друзьями.

    «Очень рад Вас видеть, уважаемый господин Председатель. Знаю, что Вы приехали как раз в период, когда весь Китай отмечает Новый год. Это чисто семейный праздник. Ездят обычно в это время к родственникам либо к близким друзьям. Будем считать, так оно и есть, что Вы приехали к Вашим близким друзьям. Спасибо Вам за то, что Вы среди нас», — сказал Путин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Май 2015 года — 70-летие Победы


    Си Цзиньпин вместе с супругой 9 мая 2015 года побывал на военном параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. После крымских событий на трибунах отсутствовали лидеры большинства стран Запада и Восточной Европы.

    Июль-2015 — БРИКС и ШОС


    В июле 2015 года Си Цзиньпин прибыл в Уфу на саммиты стран БРИКС и ШОС. Он встретился с Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения было участие России в проекте «Один пояс — один путь».

    2017 год


    В июле 2017 года Си Цзиньпин прибыл в Москву и вновь встретился с Владимиром Путиным. Договаривались о развитии международных транспортных коридоров из северо-восточной провинции Хэйлунцзян в порт Владивостока и создании совместного российского-китайского фонда инвестиций.

    По итогам Владимир Путин вручил Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая.

    ВЭФ во Владивостоке — 2018 год


    11 сентября 2018 года Си Цзиньпин принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Во время встречи с Владимиром Путиным обсуждали углубление торгово-экономического сотрудничества, использование национальных валют во взаиморасчетах, было заключено кредитное соглашение на 12 млрд юаней между Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая.

    ПМЭФ — 2019 год


    В июне 2019 года Си Цзиньпин в последний раз перед пандемией побывал в России. После переговоров в Кремле он вместе с Владимиром Путиным принял участие в официальной церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку.

    А затем прибыл в Петербург — на ПМЭФ. В городе на Неве он выступил на пленарном заседании, прокомментировав торговую войну с США лаконичным: «Нельзя, рассердившись на блох, кинуть всю шубу в печь», и получил степень почетного доктора СПбГУ. «Без всякого художественного свиста, он ученый», — заверил президент России. А затем отправился на водную прогулку.

    Владимир Путин устроил китайскому коллеге водную экскурсию по Петербургу — показал основные достопримечательности города на Неве, вместе они незапланированно посетили крейсер «Аврора» и закончили день в Эрмитаже.

    Во время пандемии визиты прекратились, но всего за последние 10 лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах, посчитали в РИА Новости.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close