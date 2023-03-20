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    Путин призвал МВД оперативно пресекать несанкционированные митинги в России

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    Оперативно пресекать «попытки противника и агентуры раскачать общество в России» призвал сотрудников Министерства внутренних дел президент Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

    По словам главы государства, подобные задачи, в том числе и организация незаконных уличных акций и митингов, есть в оперативных документах, которые читает руководство страны, пишет 20 марта «Коммерсантъ». Путин также отметил, что по итогам прошлого года в России выросло число преступлений экстремистского характера, хотя и указал, что сотрудники силовых ведомств успешно с ними боролись.

    По данным председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в 2022 году в стране по статьям о терроризме и экстремизме были осуждены более 1,5 тысячи человек.

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