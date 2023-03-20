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    Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о Ходже Насреддине с турецкой компанией

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    Кинокомпания Bazelevs заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation, — сообщает 20 марта РБК. Режиссером выступит Тимур Бекмамбетов.

    Для Бекмамбетова это не первое обращение к теме: ранее он выпустил постановку по этой теме в Театре Наций, получившую «Золотую маску» в 2022 году как «Лучший спектакль в театре кукол» и номинировавшуюся за работу режиссера, художника и актеров (Евгений Шавкунов, Евгений Миронов). Судя по всему, сюжет этого спектакля может лечь в основу анимационного проекта.

    В интервью ТАСС PR-директор киностудии Алексей Зиновкин рассказал, что, помимо анимационного фильма, студия также работает на сериалом, комиксами и VR-проектом. Кроме того, договор с турецкой стороной подразумевает открытие анимационной школы, где местных актеров будут перепрофилировать в художников 3D-анимации, — такая школа уже есть, например, в Узбекистане.

    Работа над проектом о Насреддине уже идет, его выход запланирован на 2024 год. По информации источника РБК, вложения турецкой стороны могут оцениваться в 1 миллион долларов, — и это не финальный бюджет.

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    Тимур БекмамбетовСъемкиАнимацияМультфильм
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