Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о Ходже Насреддине с турецкой компанией

Кинокомпания Bazelevs заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation, — сообщает 20 марта РБК. Режиссером выступит Тимур Бекмамбетов.
Для Бекмамбетова это не первое обращение к теме: ранее он выпустил постановку по этой теме в Театре Наций, получившую «Золотую маску» в 2022 году как «Лучший спектакль в театре кукол» и номинировавшуюся за работу режиссера, художника и актеров (Евгений Шавкунов, Евгений Миронов). Судя по всему, сюжет этого спектакля может лечь в основу анимационного проекта.
В интервью ТАСС PR-директор киностудии Алексей Зиновкин рассказал, что, помимо анимационного фильма, студия также работает на сериалом, комиксами и VR-проектом. Кроме того, договор с турецкой стороной подразумевает открытие анимационной школы, где местных актеров будут перепрофилировать в художников 3D-анимации, — такая школа уже есть, например, в Узбекистане.
Работа над проектом о Насреддине уже идет, его выход запланирован на 2024 год. По информации источника РБК, вложения турецкой стороны могут оцениваться в 1 миллион долларов, — и это не финальный бюджет.