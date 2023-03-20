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    В Сестрорецке спасают школьницу, которую покусал домашний шарпей

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    15-летняя девочка госпитализирована в больницу Сестрорецка (Курортный район Петербурга), она сразу попала в реанимацию.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, школьница поступила в стационар накануне вечером и была помещена в реанимацию. У пациентки диагностировали открытый перелом костей обоих предплечий и множественные раны от зубов.

    Выяснилась, что девочку покусал домашний пес породы шарпей, которого спровоцировала младшая сестра пострадавшей. Нападение животного произошло дома. Семья, в которой произошел инцидент, на учетах не состоит.

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