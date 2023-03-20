Киностудия имени Горького выпускает в прокат мистический триллер

С 23 марта в кино картина Сергея Кузнецова и Романа Амслера «Кукольник». В центре сюжета — девочка Соня, которая вместе с мамой (Мария Миронова) и младшей сестрой вынуждена переехать в деревню. Такая перемена девочке не нравится, но её притягивает заброшенный дом, про который рассказывают, будто там живет злой Кукольник, который ворует детей и делает из них своих марионеток…
Фильм снят Киностудией имени Горького — впервые за долгое время студия снимает собственное кино. Съемки проходили в частных деревенских домах, в том числе по-настоящему заброшенных. Поэтому для создания жутковатой атмосферы не пришлось слишком трудиться. Впрочем, как обещает генеральный продюсер киностудии Лика Бланк, эта страшная история все равно закончится
12+
Федор Дубшан