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    Киностудия имени Горького выпускает в прокат мистический триллер

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    С 23 марта в кино картина Сергея Кузнецова и Романа Амслера «Кукольник». В центре сюжета — девочка Соня, которая вместе с мамой (Мария Миронова) и младшей сестрой вынуждена переехать в деревню. Такая перемена девочке не нравится, но её притягивает заброшенный дом, про который рассказывают, будто там живет злой Кукольник, который ворует детей и делает из них своих марионеток…

    Фильм снят Киностудией имени Горького — впервые за долгое время студия снимает собственное кино. Съемки проходили в частных деревенских домах, в том числе по-настоящему заброшенных. Поэтому для создания жутковатой атмосферы не пришлось слишком трудиться. Впрочем, как обещает генеральный продюсер киностудии Лика Бланк, эта страшная история все равно закончится хеппи-эндом.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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