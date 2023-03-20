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    В прокат выходит четвертая часть «Джона Уика»

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    23 марта в прокат выходит продолжение похождений самого эффективного киллера по кличке «Баба Яга» — «Джон Уик 4». По сюжету, сам Уик (Киану Ривз) в фильме столкнется с экзистенциальным кризисом и одновременно вступит в союз с «Голубиным королем» (его играет Лоуренс Фишберн), чтобы объявить войну всему Правлению мафиозных кланов.

    Напомним, что Чад Стахелски, отснявший всю франшизу, — не только режиссер, но и каскадер. С Киану и Лоуренсом Фишберном он познакомился на съемочной площадке «Матрицы». Поэтому всему экшену он, конечно, уделял особое внимание. 58-летний Киану практически все трюки в кадре выполнял сам: дрался в стилях джиу-джитсу, дзюдо, самбо и айкидо. Для эффективной стрельбы он регулярно посещал полигон и тренировался под присмотром опытных стрелков. Время у него на это было: фильм планировали выпустить еще в мае 2021 года, но из-за пандемии съемки постоянно откладывались.

    По словам Ривза, после съемок третьей части он и Стахелски чувствовали себя уставшими и выгоревшими, подумывали завершить на этом историю. Отсюда и меланхолия Уика в новом фильме. Но уже сейчас ведется работа над пятой частью серии — плюс запланирована пара спин-оффов. А Киану заявил, что готов сниматься во всех сиквелах, пока Джон Уик будет популярен.

    16+

    Федор Дубшан

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