Два года сотрудник «М.Видео» в Петербурге воровал iPhone со склада. Отсидеть за них придется в два раза больше

Коробки от электрощипцов и мясорубки стали контейнерами для выноса со склада в Петроградском районе техники марки Apple. Всего за два года пропало на 2 млн рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 марта, районный суд вынес приговор бывшему заведующему административно-техническим отделом и складом в ООО «МВМ» Артему Молчанову. В ходе процесса выяснилось, что мужчина, обвиняемый в растрате, вынес с октября 2019 года по июнь 2021 года 43 iPhone разных моделей и одни умные часы. Выносились они со склада в пустых коробках из-под других товаров. И передавались для дальнейшей реализации.

