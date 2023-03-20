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    Два года сотрудник «М.Видео» в Петербурге воровал iPhone со склада. Отсидеть за них придется в два раза больше

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    Коробки от электрощипцов и мясорубки стали контейнерами для выноса со склада в Петроградском районе техники марки Apple. Всего за два года пропало на 2 млн рублей.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 марта, районный суд вынес приговор бывшему заведующему административно-техническим отделом и складом в ООО «МВМ» Артему Молчанову. В ходе процесса выяснилось, что мужчина, обвиняемый в растрате, вынес с октября 2019 года по июнь 2021 года 43 iPhone разных моделей и одни умные часы. Выносились они со склада в пустых коробках из-под других товаров. И передавались для дальнейшей реализации.

    Всего сумма ущерба составила 2 млн рублей.

    Молчанов в процессе вину не признал. Тем не менее суд признал его виновным и наказал сроком в 5 лет в колонии общего режима. Также ему был назначен штраф в размере полумиллиона. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

    Гражданский иск также был признан судом по праву.

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