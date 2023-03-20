Труп петербургского риелтора нашли на даче под Тосно. В его доме — нарколабораторию

Уголовное дело готовятся возбудить после обнаружения на даче петербургского риелтора нарколаборатории с килограммами прекурсоров. Место варки нашли только после того, как владелец участка скоропостижно скончался. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 марта.



Началось всё с того, что в ночь на воскресенье в полицию позвонила жительница Петербурга и рассказала, что на территории дачи в Тосненском районе она нашла своего мертвого брата.

Приехавшие наряды обнаружили труп собственника дома — 30-летнего риелтора. В комнате оперативников ждал сюрприз — 27 канистр с неустановленной жидкостью, два мешка с порошком белого цвета, весы, колбы, банки, противогаз, комбинезон и другие приспособления для варки наркотиков. На экспертизу также уехал порошок в пакетике, специалисты установили, что это «синтетика».