Самостоятельную девушку откачивают в детской больнице в Петербурге после попытки суицида

Учащаяся колледжа дизайна пыталась покончить с собой на юге Петербурга.



Скорая приехала в квартиру на Белы Куна накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта. 16-летнюю увезли в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии. Врачи поместили её в реанимацию.



Подруга девушки сообщила, что она сильно переживала после ссоры с молодым человеком.



Неудавшаяся самоубийца живет одна в съемной квартире. Её родители живут во Владивостоке.



Проводится проверка.

