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    Самостоятельную девушку откачивают в детской больнице в Петербурге после попытки суицида

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    Учащаяся колледжа дизайна пыталась покончить с собой на юге Петербурга.

    Скорая приехала в квартиру на Белы Куна накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта. 16-летнюю увезли в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии. Врачи поместили её в реанимацию.

    Подруга девушки сообщила, что она сильно переживала после ссоры с молодым человеком.

    Неудавшаяся самоубийца живет одна в съемной квартире. Её родители живут во Владивостоке.

    Проводится проверка.

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