Самостоятельную девушку откачивают в детской больнице в Петербурге после попытки суицида

Учащаяся колледжа дизайна пыталась покончить с собой на юге Петербурга.
Скорая приехала в квартиру на Белы Куна накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта. 16-летнюю увезли в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии. Врачи поместили её в реанимацию.
Подруга девушки сообщила, что она сильно переживала после ссоры с молодым человеком.
Неудавшаяся самоубийца живет одна в съемной квартире. Её родители живут во Владивостоке.
Проводится проверка.