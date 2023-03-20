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    В Северной Корее число желающих поступить на военную службу увеличилось до 1,4 млн

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    В КНДР молодежь стремится поступить или вернуться на военную службу из-за «гнева и враждебности» к «американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям», чьи действия «провоцируют ядерную войну». Об этом 20 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Сейчас число желающих увеличилось, по данным агентства, до 1,4 млн человек. Всего в стране живет 26 млн человек, среди них кадровых военных — около 1,2 млн.

    В публикации утверждается, что количество добровольцев увеличивается каждый день по всей республике. Они хотят «добиться вековой победы в битве с США и Югом». Также желание молодежи служить в армии, пишет ЦТАК, подпитывается «горячей любовью к Родине и холодной ненавистью к врагу».

    Для таких желающих в Северной Корее организовали массовые собрания.

    В КНДР срочная военная служба обязательна. На нее призывают мужчин и женщин, достигших 17 лет. Срок срочной службы для женщин составляет 3 года, а для мужчин — 10 лет.

    На прошедшей неделе газета Rodong Sinmun, которую выпускает Трудовая партия КНДР, сообщила, что за сутки около 800 тысяч учащихся и членов комсомола Северной Кореи написали заявления с просьбой принять их в армию.

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    Северная КореяСлужба в армии
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