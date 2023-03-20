В Северной Корее число желающих поступить на военную службу увеличилось до 1,4 млн

В КНДР молодежь стремится поступить или вернуться на военную службу из-за «гнева и враждебности» к «американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям», чьи действия «провоцируют ядерную войну». Об этом 20 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сейчас число желающих увеличилось, по данным агентства, до 1,4 млн человек. Всего в стране живет 26 млн человек, среди них кадровых военных — около 1,2 млн.

В публикации утверждается, что количество добровольцев увеличивается каждый день по всей республике. Они хотят «добиться вековой победы в битве с США и Югом». Также желание молодежи служить в армии, пишет ЦТАК, подпитывается «горячей любовью к Родине и холодной ненавистью к врагу».