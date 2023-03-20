В Петербурге ночью тушили пожар в изоляторе Мариинской больницы. Переполох устроила куртка пациента

Задымление наблюдали пациенты Мариинской больницы в приемном отделении стационара этой ночью.



Противопожарная сигнализация сработала на Литейном 56 около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 20 марта. По предварительной информации, в изоляторе нетрезвый мужчина снял и поджег свою куртку.



По данным «Фонтанки», мужчина поджег куртку зажигалкой. Как пояснил собеседник, знакомый с ситуацией, мужчина был буйный и вел себя неадекватно. Перед помещением в изолятор его не досмотрели и не забрали личные вещи, так как в больнице это делают якобы только в тех случаях, когда была попытка суицида.

