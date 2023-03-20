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    В Петербурге ночью тушили пожар в изоляторе Мариинской больницы. Переполох устроила куртка пациента

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    Задымление наблюдали пациенты Мариинской больницы в приемном отделении стационара этой ночью.

    Противопожарная сигнализация сработала на Литейном 56 около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 20 марта. По предварительной информации, в изоляторе нетрезвый мужчина снял и поджег свою куртку.

    По данным «Фонтанки», мужчина поджег куртку зажигалкой. Как пояснил собеседник, знакомый с ситуацией, мужчина был буйный и вел себя неадекватно. Перед помещением в изолятор его не досмотрели и не забрали личные вещи, так как в больнице это делают якобы только в тех случаях, когда была попытка суицида.

    На место вызвали МЧС, но горение ликвидировали подручными средствами сотрудники стационара до приезда пожарных.

    Эвакуация не проводилась.

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