В студии на Комендантском погиб мужчина и пострадала женщина

Смертельный пожар тушили утром 20 марта в Приморском районе Петербурга.



Как сообщает городское ГУ МЧС, в 05:25 поступил вызов в многоэтажку по адресу: Комендантский проспект, дом 55, корпус 1. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что пламя охватило 10 квадратных метров в квартире-студии.



На месте работали три расчета — 15 человек личного состава на трех машинах. Меньше чем за полчаса, к 05:54, они ликвидировали возгорание.



«В результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

