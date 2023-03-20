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    В студии на Комендантском погиб мужчина и пострадала женщина

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    Смертельный пожар тушили утром 20 марта в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 05:25 поступил вызов в многоэтажку по адресу: Комендантский проспект, дом 55, корпус 1. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что пламя охватило 10 квадратных метров в квартире-студии.

    На месте работали три расчета — 15 человек личного состава на трех машинах. Меньше чем за полчаса, к 05:54, они ликвидировали возгорание.

    «В результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

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