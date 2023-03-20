Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией

Польское посольство во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла страны Яна Эмерика Росцишевского, который заявил о том, что Польша вступит в конфликт с Россией при поражении ВСУ. Об этом 19 марта сообщает ТАСС.

«Не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины», — говорится в появившемся заявлении.

Дипломаты объяснили, что, по мнению посла Польши, одним из последствий поражение ВСУ может стать втягивание в украинский конфликт «очередных стран Центральной Европы».