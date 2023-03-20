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    Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией

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    Польское посольство во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла страны Яна Эмерика Росцишевского, который заявил о том, что Польша вступит в конфликт с Россией при поражении ВСУ. Об этом 19 марта сообщает ТАСС.

    «Не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины», — говорится в появившемся заявлении.

    Дипломаты объяснили, что, по мнению посла Польши, одним из последствий поражение ВСУ может стать втягивание в украинский конфликт «очередных стран Центральной Европы».

    Недавно в интервью французскому телеканалу LCI польский посол заявил, что если у Украины не получится отстоять свою независимость, то у Польши не останется выбора и ей придется вступить в конфликт.

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