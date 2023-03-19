Владимир Путин впервые прилетел в Мариуполь, Россия попала под обстрел: новости СВО за 19 марта

В Мариуполе Путин поговорил с местными жителями Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Путин прилетел в Мариуполь Владимир Путин впервые посетил Мариуполь, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Люди пожаловались Путину на задержки зарплат и долгое оформление гражданства РФ. Президент пообещал, что поручит разобраться в этих вопросах, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Совещание в командном пункте СВО Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Президент РФ заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и ряда военачальников, сообщили в Кремле.

Курская область попала под обстрел О случившемся сообщил губернатор Роман Старовойт. — Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.

— В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали десять прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений, — написал Роман Старовойт в своем телеграм-канале.



В Тульской области упал беспилотник Об этом сообщили на сайте комитета по региональной безопасности. Там отметили, что угрозы для безопасности населения и инфраструктуры не возникло. — В Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области, сообщил комитет региона по региональной безопасности.

На месте работают оперативные службы.