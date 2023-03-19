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    Спецоперация на Украине

    Владимир Путин впервые прилетел в Мариуполь, Россия попала под обстрел: новости СВО за 19 марта

    Главные события за последние сутки

    1975
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    В Мариуполе Путин поговорил с местными жителями
    В Мариуполе Путин поговорил с местными жителямиФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 марта.

    Путин прилетел в Мариуполь

    Владимир Путин впервые посетил Мариуполь, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.

    Люди пожаловались Путину на задержки зарплат и долгое оформление гражданства РФ. Президент пообещал, что поручит разобраться в этих вопросах, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Kremlin.ru

    Совещание в командном пункте СВО

    Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Президент РФ заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и ряда военачальников, сообщили в Кремле.

    Курская область попала под обстрел

    О случившемся сообщил губернатор Роман Старовойт.

    — Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.


    — В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали десять прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений, — написал Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

    В Тульской области упал беспилотник

    Об этом сообщили на сайте комитета по региональной безопасности. Там отметили, что угрозы для безопасности населения и инфраструктуры не возникло.

    — В Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

    Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области, сообщил комитет региона по региональной безопасности.

    На месте работают оперативные службы.

    В Мариуполе Путин поговорил с местными жителями
    В Мариуполе Путин поговорил с местными жителямиФото: Kremlin.ru

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    ПутинРоссияУкраинаКремльМариуполь

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