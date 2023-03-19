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    На московской стройке полсотни рабочих устроили драку из-за обеда

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    На строительной площадке на северо-западе Москвы произошла потасовка между рабочими, двое участников конфликта пострадали, пишет 19 марта РБК со ссылкой на информацию столичного ГУ МВД. По данным телеграм-канала Baza, массовая драка, в которой сошлись более 50 рабочих, случилась из-за спора о времени посещения столовой.

    По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.

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    Массовая драка
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