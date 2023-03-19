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    На Сейшелах россиянину дали срок за смерть ребенка, оставленного в машине на солнцепеке

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    Суд Сейшельских островов приговорил гражданина России к двум с половиной годам лишения свободы за то, что мужчина оставил своего сына в автомобиле, стоявшем на солнце, ребенок перегрелся и умер. Об этом 19 марта сообщает ТАСС.

    Трагедия произошла во время отпуска, который российская семья решила провести на Сейшелах. О том, каким образом мальчика оставили в машине на солнцепнке, не сообщается. В результате длительного пребывания в закрытом салоне у ребенка произошел отек мозга, что привело к летальному исходу. Суд определил, что смерть мальчика была насильственной.

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