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    Боевые действия на Украине

    Путин исключил сослагательное наклонение в вопросе о боевых действиях на Украине

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    Сослагательное наклонение невозможно — такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках начала военной операции. В 2014 году страна надеялась на то, что разрешить проблемы получится мирным путем.

    «Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» 19 марта.

    Говоря о сроках начала операции на Украине, президент сказал (цитата по РБК): «В таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны».

    Кроме того, Владимир Путин отметил, что в данный момент у России есть современные виды вооружения. В частности, гиперзвуковое оружие.

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