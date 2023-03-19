Путин исключил сослагательное наклонение в вопросе о боевых действиях на Украине

Сослагательное наклонение невозможно — такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках начала военной операции. В 2014 году страна надеялась на то, что разрешить проблемы получится мирным путем.



«Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» 19 марта.

Говоря о сроках начала операции на Украине, президент сказал (цитата по РБК): «В таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны».