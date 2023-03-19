Стараниями атмосферного фронта небо затянут облака. В Петербурге будет моросить

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Петербурге в воскресенье, 19 марта. Виной тому пришедший в город атмосферный фронт.
Температура воздуха прогреется максимум до плюс 4, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, временами в городе возможен дождь и мокрый снег.
«В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, ожидается преобладание облачной погоды», – объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, температура воздуха в городе может составить до плюс 6 градусов. Атмосферное давление будет немного падать, но все равно останется на отметке выше нормы.