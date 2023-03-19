    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    763мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.6eur81.46

    Стараниями атмосферного фронта небо затянут облака. В Петербурге будет моросить

    1425
    обсудить

    Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Петербурге в воскресенье, 19 марта. Виной тому пришедший в город атмосферный фронт.

    Температура воздуха прогреется максимум до плюс 4, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, временами в городе возможен дождь и мокрый снег.

    «В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, ожидается преобладание облачной погоды», – объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, температура воздуха в городе может составить до плюс 6 градусов. Атмосферное давление будет немного падать, но все равно останется на отметке выше нормы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close