В Долгопрудном горит один из старейших заводов химической промышленности

Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного объединения «Тонкий Органический Синтез» в Долгопрудном. Как сообщает 18 марта ТАСС, на территории предприятия загорелась емкость для таллового масла объемом 12 кубометров, пожару присвоен третий ранг сложности.



«По адресу: Лихачевский проезд, дом 5В, на территории предприятия «Тонкий Органический Синтез» произошел пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров», — сообщил собеседник агентства в экстренных службах.

Пока известно об одном пострадавшем.