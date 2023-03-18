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    В Долгопрудном горит один из старейших заводов химической промышленности

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    Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного объединения «Тонкий Органический Синтез» в Долгопрудном. Как сообщает 18 марта ТАСС, на территории предприятия загорелась емкость для таллового масла объемом 12 кубометров, пожару присвоен третий ранг сложности.

    «По адресу: Лихачевский проезд, дом 5В, на территории предприятия «Тонкий Органический Синтез» произошел пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров», — сообщил собеседник агентства в экстренных службах.

    Пока известно об одном пострадавшем.

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