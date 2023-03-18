Оксана Самойлова призналась, что они с Джиганом разъехались

Одна из самых звездных российских пар — модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган — снова разошлись. Об этом 18 марта сообщает Starhit.

После поездки за границу они вернулись в Россию и внезапно для своих подписчиков перестали публиковать совместные фото, хотя раньше делали это постоянно. Оксана хранила молчание, Джиган периодически намекал на кошку, пробежавшую между ними. В итоге супруга рэпера объяснила, что в их семье происходят глобальные изменения и с мужем они живут раздельно.

«Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет», — ответила Оксана на вопрос о супруге.