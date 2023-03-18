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    Оксана Самойлова призналась, что они с Джиганом разъехались

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    Одна из самых звездных российских пар — модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган — снова разошлись. Об этом 18 марта сообщает Starhit.

    После поездки за границу они вернулись в Россию и внезапно для своих подписчиков перестали публиковать совместные фото, хотя раньше делали это постоянно. Оксана хранила молчание, Джиган периодически намекал на кошку, пробежавшую между ними. В итоге супруга рэпера объяснила, что в их семье происходят глобальные изменения и с мужем они живут раздельно.

    «Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет», — ответила Оксана на вопрос о супруге.

    Три года назад Самойлова и Джиган едва не развелись. Тогда у российского рэпера был непростой период — он так рьяно отмечал рождение сына, что попал в клинику и сбрил брови. Но в конечном счете Оксана простила своего мужа, закрыв глаза на наркотики и измены.

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