Путин приехал в Севастополь впервые с начала спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин в девятую годовщину присоединения Крыма лично приехал на полуостров. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на кадры телекомпаний.

Как уточняет РБК, глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе — первой очереди парка «Херсонес Таврический». На опубликованных телеканалами кадрах видно, что Владимир Путин идет по территории центра в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева.



В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что изначально все было запланировано к открытию центра по видеоконференции, но Путин приехал в Севастополь «сам, за рулем».