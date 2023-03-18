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    Путин приехал в Севастополь впервые с начала спецоперации на Украине

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    Президент РФ Владимир Путин в девятую годовщину присоединения Крыма лично приехал на полуостров. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на кадры телекомпаний.

    Как уточняет РБК, глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе — первой очереди парка «Херсонес Таврический». На опубликованных телеканалами кадрах видно, что Владимир Путин идет по территории центра в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева.

    В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что изначально все было запланировано к открытию центра по видеоконференции, но Путин приехал в Севастополь «сам, за рулем».

    Это первая поездка Путина в Крым с ноября 2021 года, пишет РБК, не считая проезда по Крымскому мосту в декабре прошлого года.

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