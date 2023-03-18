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    Посмотрите на сезон размножения балтийских серых тюленей в Финском заливе

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    Сезон размножения балтийского серого тюленя в Финском заливе в самом разгаре. Он длится с конца февраля по конец апреля. Самки рожают детенышей в снежных логовищах на льду, куда сами попадают через лунку.

    В «домиках» новорожденные нерпята надежно защищены от хищников, холода и ветра, пока мама добывает пропитание. 18 марта Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал два видео моряков, проплывающих мимо лежбища нерп.

    На кадрах можно увидеть, как почти рядом с каждой мамой лежит светло-серый малыш. Главная его задача — как следует вырасти и окрепнуть до того, как льды растают.

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