Посмотрите на сезон размножения балтийских серых тюленей в Финском заливе

Сезон размножения балтийского серого тюленя в Финском заливе в самом разгаре. Он длится с конца февраля по конец апреля. Самки рожают детенышей в снежных логовищах на льду, куда сами попадают через лунку.
В «домиках» новорожденные нерпята надежно защищены от хищников, холода и ветра, пока мама добывает пропитание. 18 марта Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал два видео моряков, проплывающих мимо лежбища нерп.
На кадрах можно увидеть, как почти рядом с каждой мамой лежит светло-серый малыш. Главная его задача — как следует вырасти и окрепнуть до того, как льды растают.