Попытался пристать к ученику, за что был избит детьми. В Сочи вынесли приговор развратному худруку

Бывший руководитель театра танцев из Свердловска (ЛНР) получил условный срок за попытку пристать к 15-летнему подростку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.



Прошлым летом 30-летний худрук привез детей в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. В одну из ночей он попытался совратить одного из учеников, но получил отпор, вдобавок его избили другие дети.

На суде мужчина раскаялся в содеянном. Его признали виновным, с учетом хороших характеристик и чистого прошлого назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. Правда, преподавать детям он не сможет еще 10 лет.