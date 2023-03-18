    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.6eur81.46

    Попытался пристать к ученику, за что был избит детьми. В Сочи вынесли приговор развратному худруку

    2969
    19 комментариев

    Бывший руководитель театра танцев из Свердловска (ЛНР) получил условный срок за попытку пристать к 15-летнему подростку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

    Прошлым летом 30-летний худрук привез детей в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. В одну из ночей он попытался совратить одного из учеников, но получил отпор, вдобавок его избили другие дети.

    На суде мужчина раскаялся в содеянном. Его признали виновным, с учетом хороших характеристик и чистого прошлого назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. Правда, преподавать детям он не сможет еще 10 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close