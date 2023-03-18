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    В Ульяновске подростков избили молотками и выложили видео в Сеть

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    В Ульяновске возбуждено уголовное дело после публикации в соцсетях видео, на котором неизвестные бьют подростков молотками. Ролик появился в Сети в пятницу, 18 марта на него отреагировал СУ СК по Ульяновской области.

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    «Возбуждено уголовное дело по факту причинения подростками телесных повреждений двум сверстникам по п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц»)», — говорится в сообщении управления.

    По версии следствия, инцидент произошел в период с 12 по 13 марта на территории Засвияжского района. Потерпевшие — юноши 16 и 17 лет, оба госпитализированы. На кадрах видно, как молодые люди наносят им удары молотком по коленям и ребрам, после чего просят извиниться перед неким «магазином». Не исключено, что речь идет о наркоторговле.

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