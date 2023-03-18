В Ульяновске подростков избили молотками и выложили видео в Сеть

В Ульяновске возбуждено уголовное дело после публикации в соцсетях видео, на котором неизвестные бьют подростков молотками. Ролик появился в Сети в пятницу, 18 марта на него отреагировал СУ СК по Ульяновской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения подростками телесных повреждений двум сверстникам по п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц»)», — говорится в сообщении управления.
По версии следствия, инцидент произошел в период с 12 по 13 марта на территории Засвияжского района. Потерпевшие — юноши 16 и 17 лет, оба госпитализированы. На кадрах видно, как молодые люди наносят им удары молотком по коленям и ребрам, после чего просят извиниться перед неким «магазином». Не исключено, что речь идет о наркоторговле.