Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин

В Москве ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин, 22 апреля ему исполнилось бы 95 лет, сообщает 18 марта «Интерфакс».
Чернавин родился 22 апреля 1928 года в УССР в городе Николаеве. По окончании Ульяновского механического техникума три года отучился в Бакинском военно-морском подготовительном училище, следом окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Петербурге. В 1962 году под его командованием атомная подводная лодка «К-21» совершила автономное плавание подо льдами Арктики, длившееся 50 суток.
Чернавин награжден медалью Героя Советского Союза, орденом Александра Невского, орденами Мужества, «За морские заслуги», двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и «Во славу флота российского».
Прощание с адмиралом флота Владимиром Чернавиным пройдет в воинском мемориале в Мытищах.