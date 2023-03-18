Напуганная петербурженка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стала 83-летняя петербурженка. Она, как и многие пенсионеры, поверила в то, что ее счет хотят опустошить. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.



Накануне вечером в полицию обратилась жительница Красногвардейского района. Пожилая женщина рассказала, что накануне Международного женского дня ей позвонила какая-то девушка, которая представилась сотрудницей Центробанка. Звонившая убедила петербурженку, что неизвестные пытаются снять деньги с вклада пенсионерки, поэтому деньги нужно спасать.

Жертва поверила и в течение десяти дней перевела на «безопасные» счета 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.