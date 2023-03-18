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    В Чили эвакуировали участников кругосветной экспедиции, вышедшей из Кронштадта

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    Участников кругосветной экспедиции, которую они осуществляют на парусном тримаране, эвакуировали в Чили из-за поломки судна. Об этом 18 марта говорится в Telegram-канале экспедиции.

    В операции принимали участие ВМС Чили и бразильский корабль, направлявшийся в сторону Чили и подобравший команду.

    Фото: Russian Ocean Way.
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    «Экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль», — говорится в сообщении.

    Участники экспедиции идут по пути великих российских мореплавателей. Теперь им предстоит определить дальнейшие действия.

    Кругосветная экспедиция стартовала в июле 2021 года из Кронштадта. На борту постоянно находятся два человека — уроженец Томска Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Березкин. Изначально они планировали обогнуть земной шар за два года.

    Фото: Russian Ocean Way.

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