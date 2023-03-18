В Чили эвакуировали участников кругосветной экспедиции, вышедшей из Кронштадта

Участников кругосветной экспедиции, которую они осуществляют на парусном тримаране, эвакуировали в Чили из-за поломки судна. Об этом 18 марта говорится в Telegram-канале экспедиции.

В операции принимали участие ВМС Чили и бразильский корабль, направлявшийся в сторону Чили и подобравший команду.