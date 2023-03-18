В Янино задержали жителя Бреста, разыскиваемого на родине за регулярное избиение жены

На улице Шоссейной в поселке Янино задержали 51-летнего гражданина Белоруссии. Оперативники пришли за иностранцем как за гражданином, объявленным в межгосударственный розыск. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

Ранее мужчина жил в Бресте с супругой, которую постоянно бил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Истязание», но фигурант как сквозь землю провалился. Его объявили в розыск 9 ноября прошлого года.

Теперь обвиняемый в преступлении доставлен в отдел, на родине ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.