«Тело снова покрывается незаживающими ранами». Девочке-«бабочке» очень нужна помощь

У Дианы редкое генетическое заболевание — буллёзный эпидермолиз. Таких, как она, называют «бабочками» из-за тонкой и уязвимой кожи. Девочка уже много лет находится под наблюдением петербургских медиков. Сейчас её состояние ухудшилось и требуется срочная госпитализация. Но лечение платное.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Диана Гасанова, 10 лет.

Дистрофический буллёзный эпидермолиз.

Требуется лечение. Стоимость 249 260 руб.



«Дочка родилась с пузырями по всему телу. Наши врачи не знали, что делать. Малышку бинтовали и ещё больше травмировали кожу. Домой её выписали в тяжелейшем состоянии: кожа на голове, лице, руках, ногах была содрана, ногти слезли. Оказалось, что у дочки буллезный эпидермолиз — тяжёлое генетическое заболевание, таких детей еще называют «бабочками».



К году состояние кожи стало немного получше, но начались проблемы с кишечником. Когда Диане было три года, я узнала о петербургских врачах, которые помогают детям-«бабочкам». Они научили меня ухаживать за кожей дочки, делать специальные перевязки.

Благодаря помощи читателей Русфонда дочка ежегодно проходит курсы лечения в Детском городском многопрофильном центре высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге. Ей расширили пищевод, вылечили зубы, каждый раз подбирают новые схемы терапевтического лечения. Диана после выписки чувствует себя намного лучше: радуется жизни, вопреки болезни, играет на фортепиано и поет.



Но периодически наступает ухудшение. Так произошло и сейчас. Тело снова стало покрываться незаживающими кровоточащими ранами, дочка почти не ест, быстро устаёт и жалуется на боль, у неё часто поднимается высокая температура. Наш лечащий врач настаивает на госпитализации. Диане вновь необходимо тщательное обследование и дальнейшее лечение в петербургской больнице, но беда в том, что оно будет платным, поскольку мы не прописаны в Петербурге. Мы снова вынуждены обратиться к вам за помощью!» Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский АО.



Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«Диана уже семь лет находится под наблюдением наших специалистов с диагнозом «дистрофический буллезный эпидермолиз». Сейчас у девочки отмечено обширное поражение кожного покрова, периодическая лихорадка, сниженный аппетит. Диане требуется госпитализация в стационар на две недели, где мы проведем комбинированную антибактериальную и антимикотическую терапию, курс парентерального питания, коррекцию выявленных нарушений».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

