В Аргентине родственники школьницы избили учительницу из-за неудачного экзамена

Учительницу школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, которая в третий раз провалила экзамен. Об этом 17 марта сообщает телеканал TN.



По данным СМИ, педагога избили ногами мать и старший брат ученицы. Это произошло после уроков.

Узнав, что школьница не сдала, родственники ворвались в кабинет и бросили в учительницу бутылку, после чего повалили её на пол. В кабинете находились другие ученики — мать угрожала и им.

Друг пострадавшей рассказал TN, что помимо травм, его подруга пострадала с психологической точки зрения. Сейчас ей «очень плохо», так как она «никогда не думала, что ей придётся такое пережить».