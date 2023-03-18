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    В Аргентине родственники школьницы избили учительницу из-за неудачного экзамена

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    Учительницу школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, которая в третий раз провалила экзамен. Об этом 17 марта сообщает телеканал TN.

    По данным СМИ, педагога избили ногами мать и старший брат ученицы. Это произошло после уроков.

    Узнав, что школьница не сдала, родственники ворвались в кабинет и бросили в учительницу бутылку, после чего повалили её на пол. В кабинете находились другие ученики — мать угрожала и им.

    Друг пострадавшей рассказал TN, что помимо травм, его подруга пострадала с психологической точки зрения. Сейчас ей «очень плохо», так как она «никогда не думала, что ей придётся такое пережить».

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