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    В Москве силовики пришли в бары с проверкой на финансирование ВСУ. Они общаются и с посетителями

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    В столичные бары Underdog и La Virgen пришли правоохранители. Заведения могут быть причастны к финансированию ВС Украины. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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    «Есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ», — заявил собеседник агентства. По информации источника, проверяются в том числе отдельные посетители.

    Фото: Виктория Никитина / MSK1.RU
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    На страницах в социальных сетях баров говорится, что Underdog будет закрыт «на неопределенное время по требованию полиции», La Virgen называет более конкретный период — «весь вечер пятницы и всю субботу».

    Фото: Виктория Никитина / MSK1.RU

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