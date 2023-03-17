В Москве силовики пришли в бары с проверкой на финансирование ВСУ. Они общаются и с посетителями

В столичные бары Underdog и La Virgen пришли правоохранители. Заведения могут быть причастны к финансированию ВС Украины. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ», — заявил собеседник агентства. По информации источника, проверяются в том числе отдельные посетители.
На страницах в социальных сетях баров говорится, что Underdog будет закрыт «на неопределенное время по требованию полиции», La Virgen называет более конкретный период — «весь вечер пятницы и всю субботу».