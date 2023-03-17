Обкеросинил: что на федеральных каналах говорили о падении американского беспилотника в Черное море

Эта неделя была особенно горячей на российском телевидении: американский дрон упал в Черное море и стал гвоздём программ.

На одну из передач по этому поводу пришла высказаться даже Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ.

— Их беспилотник обнаружил сам себя на дне Черного моря, а они сказали, что надо послать еще один. Это секретная тактика, называется «грабля», — заявила она в эфире. Были проведены и аналогии с мочеиспусканием: телевизионщики употребляли слова «обкеросинил» и даже «обоссал».

Не обошлось без фатализма: у дрона, мол, судьба такая, раз он упал. Трюк обещали, если что, повторить. У Соловьева говорили о том, что третья мировая война уже началась: — О начале третьей мировой войны беспокоиться нечего, она уже начата. Надо беспокоиться о ее конце, — сказала она.