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    Обкеросинил: что на федеральных каналах говорили о падении американского беспилотника в Черное море

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    Эта неделя была особенно горячей на российском телевидении: американский дрон упал в Черное море и стал гвоздём программ.

    На одну из передач по этому поводу пришла высказаться даже Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ.

    — Их беспилотник обнаружил сам себя на дне Черного моря, а они сказали, что надо послать еще один. Это секретная тактика, называется «грабля», — заявила она в эфире.

    Были проведены и аналогии с мочеиспусканием: телевизионщики употребляли слова «обкеросинил» и даже «обоссал».

    Не обошлось без фатализма: у дрона, мол, судьба такая, раз он упал. Трюк обещали, если что, повторить. У Соловьева говорили о том, что третья мировая война уже началась:

    — О начале третьей мировой войны беспокоиться нечего, она уже начата. Надо беспокоиться о ее конце, — сказала она.

    Как обсуждали тему недели на российском телевидении — в новом выпуске «Коробки передач».

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