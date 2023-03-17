Главный синоптик Петербурга показал, как город освобождается от снега

Петербург продолжает баловать горожан ярким солнцем. Температура воздуха сегодня поднималась до 5,1 градуса со знаком плюс. Об этом 17 марта в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Метеоролог показал и любопытный снимок с высоты: на нем различимо коричневое пятнышко на бирюзово-зеленом фоне — так, по его словам, обозначены «свободные от снега крыши домов и чистый асфальт» в центре Северной столицы.
«Коричневый цвет в центре города это и есть свободные от снега крыши домов и чистый асфальт. Через недельку надо будет еще раз сравнить картинку из космоса с этой», — рассказал синоптик.
В пятницу в Петербурге было сравнительно прохладно. Синоптикам есть с чем сравнивать: в этот день в 2015 году воздух прогрелся до рекордных 15,3 градуса.
Корреспондент «Фонтанки» не упустил возможности прогуляться по улицам города. На его фотографиях — блеск солнца на шпиле Петропавловского собора, скрывшиеся за темными очками прохожие и закатное небо.