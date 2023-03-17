Главный синоптик Петербурга показал, как город освобождается от снега

Петербург продолжает баловать горожан ярким солнцем. Температура воздуха сегодня поднималась до 5,1 градуса со знаком плюс. Об этом 17 марта в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.



Метеоролог показал и любопытный снимок с высоты: на нем различимо коричневое пятнышко на бирюзово-зеленом фоне — так, по его словам, обозначены «свободные от снега крыши домов и чистый асфальт» в центре Северной столицы.