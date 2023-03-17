«Усиление номера». Власти Казани объяснили, зачем дети вскидывали руки под песню «Я русский»

Видео из казанского лицея № 186, где школьников просили поднять руки под песню SHAMANA'а «Я русский», прокомментировали в управлении образования города. Комментарий властей опубликовал портал 116.RU.
Оказалось, что на видео попала подготовка к творческому номеру городского фестиваля «Большая перемена». Один из блоков мероприятия был посвящен патриотическому воспитанию.
«Частью номера стала поддержка из зала учащимися школы, которые во время припева поднимали руку вверх. Это движение служило как прием усиления вокального номера. Никаких других смыслов и посылов не имело», — пояснили в управлении. Представители власти добавили, что педагогу указали «на необходимость внимательного отношения к вопросу».
По словам директора лицея Азита Замалдинова, школьники сами выбрали песню для номера. Он предположил, что в интернете ролик оказался из-за конкуренции. С чьей именно стороны, директор сказать затруднился.
Напомним, что скандал произошел на фоне выложенного в интернете видео с репетиции. По кадрам заметно, что не все дети хотят поднимать руки вверх, но педагог на этом настаивает и спрашивает у школьников: «Что вы все, вообще нерусские, что ли?»