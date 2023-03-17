«Усиление номера». Власти Казани объяснили, зачем дети вскидывали руки под песню «Я русский»

Видео из казанского лицея № 186, где школьников просили поднять руки под песню SHAMANA'а «Я русский», прокомментировали в управлении образования города. Комментарий властей опубликовал портал 116.RU.



Оказалось, что на видео попала подготовка к творческому номеру городского фестиваля «Большая перемена». Один из блоков мероприятия был посвящен патриотическому воспитанию.

«Частью номера стала поддержка из зала учащимися школы, которые во время припева поднимали руку вверх. Это движение служило как прием усиления вокального номера. Никаких других смыслов и посылов не имело», — пояснили в управлении. Представители власти добавили, что педагогу указали «на необходимость внимательного отношения к вопросу».