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    Бизнес освободят от проверок на 8 лет

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    Ближайшие восемь лет планово будут проверять только бизнес, объекты которого относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, заявил 17 марта на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующее постановление уже подписано.

    В образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, плановые проверки на тот же период заменят профилактическими визитами. Если надзорные органы найдут нарушения, на устранение будут выносить предписание.

    Эти решения, по словам Михаила Мишустина, позволят сохранить тренд на улучшение делового климата в России.

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    Проверки бизнесаПравительство РФМихаил Мишустин
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