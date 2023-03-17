УФСИН Петербурга за два дня нашло 45 человек в розыске. Одну женщину искали более 11 лет

Больше трехсот адресов проверили сотрудники УФСИН по Петербургу и области за два дня операции «Розыск».
Как сообщает пресс-служба ведомства 17 марта, сотрудникам удалось найти 45 человек, которые находились в федеральном розыске.
Удивительное дело, но почти по соседству с управлением нашли женщину-уникума. На улице Чайковского задержали осужденную в 2013 году в Красносельском районе по делу о сбыте наркотиков. Ищут её с 2011 года. Приговором ей было назначено полтора года лишения свободы. Так что если бы она отсидела, то вышла бы уже давно.