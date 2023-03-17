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    Mercedes взял на таран автосервис на Таллинском шоссе. Камера сняла, как он ломает стену

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Легковой автомобиль въехал в автосалон на юго-западе Петербурга прямо через стену. Помощь медиков понадобилась двоим, в том числе водителю. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

    Около 14:30 16 марта 57-летний местный житель на автомобиле Mercedes ML въехал в здание автосервиса «ЕвроАвто» на Поселковой улице в Старо-Паново, неподалеку от перекрестка Таллинского шоссе и проспекта Народного Ополчения, сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На видео видно, что машина проломила стену и врезалась прямо в стол, за которым находились сотрудники и клиенты. Некоторые успели отскочить, но два человека оказались в ловушке между машиной и стенкой.

    Видео: VM_AutoService / Вконтакте

    В результате ДТП 46-летний клиент СТО получил травмы средней степени тяжести. Помощь медиков потребовалась и водителю «Мерседеса». По предварительным данным, у мужчины случился инсульт, из-за чего он и потерял управлением автомобилем. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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    По факту произошедшего ГИБДД проводит административное расследование.

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