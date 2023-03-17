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    В Улан-Удэ мужчина ходил по улице и целился в людей из пистолета

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    В Улан-Удэ мужчина ходил по улицам и целился в людей из оружия. Его скрутили сотрудники частного охранного предприятия, сообщили 17 марта в пресс-службе МВД Бурятии.

    Инцидент произошел на улице Сахьяновой. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники частного охранного предприятия обезвредили его и передали сотрудникам Росгвардии.

    Изъят пневматический пистолет. Злоумышленник — уроженец Кяхтинского района 2000 года рождения, ранее дважды судим за кражи.

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