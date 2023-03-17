Американские банки за неделю заняли у ФРС 165 млрд долларов

Американские банки, обеспокоенные ситуацией в финансовом секторе страны после краха Silicon Valley Bank (SVB), за семь дней, которые завершились
Около
Предыдущий исторический максимум составил
Сейчас
-6˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, без осадков
Ощущается как -8
0 м/с, штиль
769мм
91%
Пробки
4/10
Американские банки, обеспокоенные ситуацией в финансовом секторе страны после краха Silicon Valley Bank (SVB), за семь дней, которые завершились
Около
Предыдущий исторический максимум составил
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
13 февраля 2023, 21:57
13 марта 2023, 08:18
16 марта 2023, 07:07
14 марта 2023, 13:46
04 декабря 2022, 11:08
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.