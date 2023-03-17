Американские банки за неделю заняли у ФРС 165 млрд долларов

Американские банки, обеспокоенные ситуацией в финансовом секторе страны после краха Silicon Valley Bank (SVB), за семь дней, которые завершились 15 марта , заняли у Федеральной резервной системы рекордные $ 164,8 млрд. Об этом 17 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ФРС.

Около $ 152,8 млрд из них были привлечены через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы) на срок до 90 дней. Неделей ранее объем заимствований банков составил $ 4,58 млрд, отмечает The Wall Street Journal.