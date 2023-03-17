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    В России запретят помещать под стражу по статье об обороте средств платежей

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    Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень «предпринимательских», по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу. Об этом 17 марта рассказала РИА Новости замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева.

    «Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в перечень «предпринимательских», по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу. Сейчас эта «резиновая» статья используется для заключения предпринимателей в СИЗО», — рассказала она, отметив, что кабмин поддержал идею.

    Как отметила парламентарий, премьер Михаил Мишустин поручил проработать эту инициативу министерствам совместно с партией.

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