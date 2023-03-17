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    Посла удара по ребенку уволилась пожилая учительница в Челябинской области

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    Пожилая учительница по собственному желанию уволилась из школы посёлка Петропавловский в Челябинской области. Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой заметно, как женщина бьёт ребёнка. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на администрацию Верхнеуральского района.

    По данным источника издания, 15 марта шестиклассник отказался работать на уроке математики и залез под парту. На замечания учителя он не реагировал. Родители ребёнка в школу не обращались. На следующий день после случившегося в учебном заведении состоялось родительское собрание, на котором была мама ученика. Перед женщиной и самим мальчиком извинились.

    Прокуратура района организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку соблюдению прав учащихся и исполнению законодательства об образовании.

    «В ОМВД России по Верхнеуральскому району по указанному факту проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения», — добавил собеседник СМИ.

    Также известно, что в день происшествия педагогу был объявлен выговор за недопустимое отношение к ученику.

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    Челябинская областьШкола
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