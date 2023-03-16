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    Россияне стали больше работать. Треть населения имеет подработку, 15% планирует ее найти

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    За последний год россияне стали больше работать. Такой вывод содержится в социологического исследования, которое представила первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Елена Чернова в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда 16 марта.

    По ее словам, 51,6% опрошенных отметили увеличение рабочих задач за последний год. При этом 30,3% респондентов помимо основной занятости имеют подработку. «По сути у них существует вторая занятость», - отметила она. У половины она является постоянной.

    42% опрошенных считают, что за последний год число людей, имеющих две и более работы, увеличилось. 15,6% опрошенных планируют найти подработку сами в 2023 году.

    Каждый третий россиянин, имеющий дополнительную занятость, работает на основе устных договоренностей, то есть без трудового договора или договора ГПХ. При этом меняется восприятие дополнительной занятости у разных групп населения: если старшее поколение ищет подработку, чтобы решить финансовые проблемы, то для молодежи это способ попробовать себя в новой сфере и заняться любимым делом.

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