Россияне стали больше работать. Треть населения имеет подработку, 15% планирует ее найти

За последний год россияне стали больше работать. Такой вывод содержится в социологического исследования, которое представила первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Елена Чернова в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда 16 марта.
По ее словам, 51,6% опрошенных отметили увеличение рабочих задач за последний год. При этом 30,3% респондентов помимо основной занятости имеют подработку. «По сути у них существует вторая занятость», - отметила она. У половины она является постоянной.
42% опрошенных считают, что за последний год число людей, имеющих две и более работы, увеличилось. 15,6% опрошенных планируют найти подработку сами в 2023 году.
Каждый третий россиянин, имеющий дополнительную занятость, работает на основе устных договоренностей, то есть без трудового договора или договора ГПХ. При этом меняется восприятие дополнительной занятости у разных групп населения: если старшее поколение ищет подработку, чтобы решить финансовые проблемы, то для молодежи это способ попробовать себя в новой сфере и заняться любимым делом.