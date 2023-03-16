Россияне стали больше работать. Треть населения имеет подработку, 15% планирует ее найти

За последний год россияне стали больше работать. Такой вывод содержится в социологического исследования, которое представила первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Елена Чернова в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума труда 16 марта.



По ее словам, 51,6% опрошенных отметили увеличение рабочих задач за последний год. При этом 30,3% респондентов помимо основной занятости имеют подработку. «По сути у них существует вторая занятость», - отметила она. У половины она является постоянной.