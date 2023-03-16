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    Пять человек погибли и шесть пострадали при столкновении трех машин в Подмосковье

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    В аварии на трассе Р-22 в подмосковном городе Кашире столкнулись три автомобиля. Пять человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщает 16 марта пресс-служба Минтранса региона.

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    Движение в районе 131-го километра трассы затруднено. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, Nissan выехал на «встречку», где столкнулся с двумя автомобилями.

    Прокуратура Московской области

    На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

    По информации прокуратуры Московской области, с травмами различной степени тяжести госпитализировали четверых пострадавших. Установление обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры.

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